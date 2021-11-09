تويتر يضع إشعاراً على مقطع فيديو نشره مشرع أمريكي.. ما قصته؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وضع موقع تويتر اليوم الثلاثاء إشعاراً تحذيرياً على فيديو رسوم وصور متحركة نشره المشرع الجمهوري الأمريكي بول جوسار، يظهر فيه يلوح بسيفين موجهين صوب الرئيس جو بايدن، ويقتل المشرعة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.



وقال الموقع إن "الفيديو ينتهك سياسته ضد السلوك البغيض، وأوقف التفاعل مع التغريدة ما يحول دون القدرة على وضع علامة إعجاب أو الرد أو إعادة النشر".

غير أن تويتر ذكر في إشعار أعلى التغريدة أنه "ربما كان من الصالح العام أن تظل التغريدة متاحة"، وقال الموقع في رسالة بالبريد الإلكتروني: "كما يسري عادة مع مثل هذا الإشعار، فإن التفاعل مع التغريدة سيكون محدوداً".

ولم يرد ممثل لجوسار على طلب التعليق، وبدا التسجيل المصور الذي نشره جوسار أول أمس الأحد ومدته 90 ثانية، وكأنه نسخة معدلة من مسلسل رسوم متحركة ياباني، تتخلله لقطات واقعية لجنود من دوريات الحدود الأمريكية، يجمعون مهاجرين عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقوبل الفيديو بإدانة واسعة من سياسيين بارزين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وردت أوكاسيو كورتيز بتغريدات قالت فيها إن "الفيديو نشَره عضو مروع أعمل معه"، وأضافت أنها لا تتوقع أي عواقب يفرضها زعيم الجمهوريين في مجلس النواب على جوسار.