الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تختبر السيارات ذاتية القيادة

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع ابن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الإمارات ستحتل المركز الثاني عالميا في اختبار هذه السيارات.

جاء إعلان حاكم دبي، اليوم، بعدما ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الإماراتي في معرض دبي إكسبو 2020، اعتمد خلاله طلب وزارة الداخلية الإماراتية بالبدء في اختبار السيارات ذاتية القيادة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى له اليوم أنه في انتظار تقرير وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج اختبارات السيارات ذاتية القيادة لاتخاذ القرار المناسب بشأن اعتمادها في البلاد أم لا.

يشار إلى أن شركة النقل الأمريكية "أوبر" شهدت في عام 2018 حادثا مميتا راح ضحيته امرأة اصطدمت بها إحدى سيارتها ذاتية القيادة التجريبية في ولاية أريزونا الأمريكية وقتلتها، ليصبح الحادث هو أول حالة وفاة ناجمة عن سيارة ذاتية القيادة.

وتتسابق العديد من الشركات العالمية في تطوير سيارات ذاتية القيادة، من أبرزها "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك.

كما ذكرت تقارير أن شركة "أبل" تعمل في سرية على إنتاج أول سيارة ذاتية القيادة تحمل اسمها.