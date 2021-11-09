الإمارات تعتمد شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار بن راشد، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، إلى أنه "يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات"، قائلا: "نرحب بالجميع في بلدنا".

​وكان حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، أعلن في وقت سابق اليوم، عن أن بلاده ستكون الأولى في ‏الشرق الأوسط التي تختبر السيارات الذاتية القيادة.‏ وتابع ابن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الإمارات ستحتل المركز الثاني عالميا في اختبار هذه السيارات.

جاء إعلان حاكم دبي، اليوم، بعدما ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الإماراتي في معرض "دبي إكسبو 2020"، اعتمد خلاله طلب وزارة الداخلية الإماراتية بالبدء في اختبار السيارات الذاتية القيادة.

يشار إلى أن شركة النقل الأمريكية "أوبر" شهدت في عام 2018، حادثا مميتا راح ضحيته امرأة اصطدمت بها إحدى سيارتها الذاتية القيادة التجريبية في ولاية أريزونا الأمريكية وقتلتها، ليصبح الحادث هو أول حالة وفاة ناجمة عن سيارة ذاتية القيادة. وتتسابق العديد من الشركات العالمية في تطوير سيارات ذاتية القيادة، من أبرزها "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك.

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