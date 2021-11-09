شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تعلق الدراسة وتعلن الحداد 3 أيام بعد مصرع 25 طفلا محترقين فى مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجلس الوزراء في النيجر، إن 25 طفلاً على الأقل في مدرسة ابتدائية، لقوا حتفهم حين شب حريق في فصول مدرستهم المسقوفة بالقش في جنوب البلاد، الاثنين فيما تم الاعلان عن حداد 3 أيام.

وأضاف البيان، أن 14 طفلاً آخرين أصيبوا بجراح، بينهم 5 حالتهم حرجة. وتقع المدرسة في بلدة مارادي على بعد أكثر من 600 كيلومتر شرقي العاصمة نيامي.

وقال مامان هدي، مدير التعليم الإقليمي، "في الوقت الراهن لا يمكننا تحديد سبب الحريق"، مضيفاً أنه تم تعليق الدراسة وإعلان الحداد 3 أيام في مارادي.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتسبب فيها حريق في مقتل أطفال في فصولهم الدراسية في الدولة الواقعة في غربي افريقيا. فقد لقي 20 طفلاً بدار حضانة في نيامي في شهر أبريل الماضي، حتفهم.

وقال مجلس الوزراء، إنه بعد هاتين الحادثتين يجب عدم إقامة فصول ما قبل المدرسة في أكواخ بأسقف من القش.