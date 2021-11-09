شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يبعث رسالة لنظيره الصينى لمرور 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس اللبنانى ميشال عون رسالة لنظيره الصينى شى جين بينج بمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين، حيث شدد خلالها على عمق الروابط التى تجمع بين لبنان والصين.

وأشاد عون بتأييد الصين لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم الى جانبه في المحافل الدولية لدعم قضاياه. وأضاف عون - في رسالته - أن لبنان يتطلع إلى ثبات الصين في دعمها للبنان وسط التحديات التي يواجهها نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تجتازها البلاد، ويعاني منها الشعب اللبناني.

يذكر أن الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أكد خلال لقائه أمس مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى، متناولا أزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية والخليج، أن المصارحة فى مثل هذه الأوضاع هى عامل أساسى لتقريب وجهات النظر ورأب أى صدع، مؤكدا أن لبنان لن يتردد فى اتخاذ أى موقف يساعد فى تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التى تأخذ فى الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأى أحداث فردية وعابرة. وفق بيان لرئاسة لبنان.

وأكد الرئيس عون للسفير زكى انه يجب معالجة ما حدث مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، "من خلال حوار صادق مبنى على أسس الاخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين نظرا لما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائما وستبقى لمصلحة الشعبين".