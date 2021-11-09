شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجبر مواطنا فلسطينيا فى مدينة القدس على هدم منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا فلسطينية في مدينة القدس المحتلة على هدم منزله ذاتيا، فيما أخطرت بهدم منزل أخر، في بلدة المكبر بالقدس المحتلة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عائلة المقدسي عزيز عويسات، واصلت اليوم عملية هدم منزلها ذاتيا بواسطة معدات يدوية، بعد أن سلمتها سلطات الاحتلال مخالفة قيمتها 32000 ألف شيكل، بحجة بنائه دون ترخيص، مضيفة أنها أجبرت على الهدم تجنبا لدفع تكاليف إضافية باهظة في حال هدمته سلطات الاحتلال.

وأشارت إلى أن قرار هدم المنزل تسلمته العائلة منذ أسبوعين، وكانت قد أمهلتها بلدية الاحتلال الاسرائيلى بالهدم الذاتي حتى مساء أمس.

وفي ذات السياق أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى المقدسي عطا جعفر، بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص.