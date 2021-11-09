مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وقال شهود عيان، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى المنطقة الشرقية من باحات المسجد وأقاموا صلوات تلمودية.

وسادت حالة من التوتر عند باب حطة أحد الأبواب المؤدية إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، بين حراس المسجد وعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين هددوا بخلع أقفال باب حطة.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، سبعة فلسطينيين، بينهم امرأة وطفل، في محافظات مختلفة بالضفة الغربية.