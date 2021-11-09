شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وقال شهود عيان، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى المنطقة الشرقية من باحات المسجد وأقاموا صلوات تلمودية.
وسادت حالة من التوتر عند باب حطة أحد الأبواب المؤدية إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، بين حراس المسجد وعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين هددوا بخلع أقفال باب حطة.
وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.
وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.
وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، سبعة فلسطينيين، بينهم امرأة وطفل، في محافظات مختلفة بالضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية، في محافظة الخليل، إنه تم اعتقال الفلسطينيين جبريل ساهر الأطرش، و قسام باسم مسالمة، بعد تفتيش منزلهما والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
وفي محافظة جنين شمالا، اعتقل جنود الاحتلال، الفلسطينية صابرين نضال زيود وهي زوجة الأسير محمد زهير زيود كما اعتقلوا ابنها زياد (14 سنة) وعمه الأسير المحرر ماهر زهير زيود.
وفي المحافظة ذاتها اعتقل جنود الاحتلال الشاب حمزة محمد أبو بكر عند حاجز عسكري مقام على الطريق إلى محافظة طولكرم.
وفي محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد باسم محمد حمامرة (21 سنة) بعد مداهمة منزل عائلته.