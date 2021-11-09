شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة بلبنان ترحب بالتزام الحكومة بإجراء الانتخابات وفقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت يوانّا فرونِتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان بالتزام الحكومة اللبنانية بأن تجرى الانتخابات وفقا للدستور اللبناني، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبنانى، جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الانتخابات فى بيروت.

ووفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة فى لبنان الأمم المتحدة يهدف هذا المنتدى لمناقشة استعدادات لبنان للانتخابات النيابية عام 2022 وكيف يمكن للمجتمع الدولى أن يساعد لبنان على أكمل وجه.

وأوضح البيان، أن النقاشات ركزت على أهمية التعاون بين مختلف المعنيين من أجل نجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك تفعيل وتعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات والمشاركة الفاعلة للمجتمع المدني وانخراط المرأة بشكلٍ ملموس.

وفى كلمتها الافتتاحية قالت المنسقة الخاصة "بينما يقع على عاتق لبنان في الدرجة الأولى ضمان إجراء الانتخابات وفقاً للدستور وقانون الانتخاب، ولكننا هنا اليوم لنرى كيف يمكننا، كمجتمع دولي، أن ندعم لبنان على أكمل وجه."

وشددت المنسقة الخاصة على أهمية الإصلاحات الجريئة والعميقة للبنان، قائلةً إن انتخابات عام 2022 جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين.

وقالت إنها تتطلع إلى اجتماعات المنتدى المستقبلية استمرارا للحوار بين الحكومة وأصحاب الشأن المحليين والمجتمع الدولي دعماً للعملية الانتخابية.