شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع البنك الدولى مشاريع دعم الكهرباء بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي اجتماعا ، اليوم الثلاثاء، ،خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. وفق بيان للحكومة اللبنانية.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس ،حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر .

من جانبه قال فياض:" تابعنا خلال الاجتماع دراسة المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود نقل الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا. وشاركنا البنك الدولي في هذا الإجتماع بأخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونحن نتعاون معا لإنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة باصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارت المختلفة."

بدوره قال كومار: "ناقشنا اليوم مع ئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه والمسؤولين المعنيين إقتراح البنك الدولي لدعم الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وهذا امر اساسي من اجل المزيد من الشفافية، ومن اجل نظم وقوانين أفضل، وزيادة امداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين. هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة التي نود ان نعمل معها من اجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء مما يجعله قطاعا اكثر استدامة."