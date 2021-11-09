شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نركز على جودة التعليم باعتباره أحد حقوق اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول القائم باعمال مدير دائرة التعليم فى الأونروا موريتز بيلاجر، الجهود التى تقوم بها وكالة الغوث الدولية لتقديم خدمات التعليم لابناء اللاجئين الفلسطينيين فى ظل الظروف الصعبة سواء مالية او فى مناطق الصراع والنزاعات المسلحة.

وقال بيلاجر فى عرضه المرئي أمام المشاركين في الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين مع مسؤولي الأونروا المنعقد بجامعة الدول العربية، ان دائرة التعليم فى الوكالة تركز على جودة التعليم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لاجندة الامم المتحدة خاصة الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة وهو الحق فى التعليم مؤكدا ان هذا الحق يشمل كل اطفال العالم بما فيهم اطفال اللاجئين الفلسطينيين.

كما استعرض الانجازات التى تحققت خلال ازمة كورونا خاصة مايتعلق بانشاء منصة رقمية للتعليم ومنع توقف عملية التعلم لابناء اللاجئين ، كما تناول التحديات التى تواجه العملية التعليمية فى مناطق العمليات الخمس التابعة للاونرواخاصة الازمة المالية الطاحنة والصعوبات التى تواجة العملية التعليمية العام المقبل .