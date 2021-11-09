شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب تونس بمجلس الأمن يدعو لوقف الأعمال العدائية فى تيجراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا طارق الأدب، المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة (A3+1) والتي تضم تونس، كينيا، النيجر، وسانت فنسنت وجرينادين إلى وقف فوري للأعمال العدائية في تيجراى الإثيوبية، والاحترام الكامل للمتلكات والحفاظ على الأرواح، فضلا عن البنية التحتية، وحث أطراف النزاع في تيجراى على الانخراط بشكل بناء في المناقشات الرامية للبحث عن حل سلمي وتمهيد الطريق أمام حوار شامل بقيادة إثيوبية.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الامن حول الوضع في إثيوبيا.

ورحب مندوب تونس بمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين والقادة الإقليميين لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، معربا عن اعتقاده بأن التحدث بصوت واحد يرسل رسالة واضحة وموحدة إلى جميع الأطراف في إثيوبيا مفادها بأن العنف ليس خيارا لحل الخلافات السياسية.

وأشار المندوب التونسي إلى أن الاتحاد الأفريقى والدول المجاورة لها دور رئيسي في مساعدة الإثيوبيين على إيجاد طريقهم نحو السلام والاستقرار من خلال الحوار السياسي والمصالحة.