شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج ماراثون الحملة الانتخابية للمحليات بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الثلاثاء المرشحون لمحليات الجزائر والتى ستجرى فى الـ 27 من نوفمبر الجارى عقد تجمعاتهم الشعبية عبر مختلف ولايات الجزائر لعرض برامجهم الانتخابية لاستقطاب الهيئة الناخبة.وفق الخبر الجزائرية.

وتشمل أجندة اليوم السادس من برنامج الحملة الانتخابية بالجزائر، عدة فعاليات حيث يعقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني تجمعا بدار الثقافة ''ولد عبد الرحمان كاكي''فى مدينة مستغانم الجزائرية ، وفى ولاية سيدي بلعباس يعقد تجمع للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة ''كاتب ياسين'' .

كما يعقد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا فى مدينة قسنطينة، بدار الثقافة مالك حداد بعاصمة الولاية الثانية ،وفى منطقة عين دفلىن يعقد نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد دان تجمعا بدار الثقافة "الأمير عبد القادر" .