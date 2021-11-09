شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"التعليم" يثمن دور "الأونروا" فى دعم اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين ومسؤولي الأونروا، والذى ينعقد حاليا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأعرب مدير إدارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم محسن عبد المجيد في كلمته أمام الاجتماع، عن دعم مصر الكبير للفلسطينيين الصامدين المناضلين من أجل الحرية، مؤكدا أن مصر تعمل دائما لتحقيق هذا الهدف في مواجهة الاحتلال.

وأشاد عبد المجيد بانعقاد الاجتماع، والذى توقف لعامين متتاليين بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا، موضحا أن انعقاده يعكس حرصا شديدا على دعم الفلسطينيين.

وأعرب عبد المجيد عن تقديره الكبير للدور الهام الذى تلعبه الاونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، في مجال التعليم، مشددا على اهميته وضرورة دعمه في المرحلة الراهنة.

كما أثنى كذلك على دور جامعة الدول العربية، في دعم القضية الفلسطينية، داعيا الشعب الفلسطينى إلى مواصلة الصمود والنضال في المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية حاليا.