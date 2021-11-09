شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعرض فيديو لخادم الحرمين يرقص "العرضة" السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو أظهر رقص العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، رقصة "العرضة" السعودية، ضمن ترويجه لفعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية.

ورقصة العرضة، هى رقصة شعبية تؤدى فى المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد فى المملكة العربية السعودية، وتمثل جزءاً مهماً من تاريخ المملكة، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب فى الماضى، وهى العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضًا فى حفل استقبال كبار الشخصيات.



الملك سلمان

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضى، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص فى منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر فى عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.



العاهل السعودى

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتى تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهى الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".