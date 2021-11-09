شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية التونسية عن طعن تلميذ لأستاذه بساطور: يتعاطى مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في جريمة مروعة بتونس، اعتدى طالب يبلغ من العمر 16 سنة باستخادم ساطور على أستاذ تاريخ وجغرافيا بمعهد ابن رشيق في الزهراء، وتم نقل الضحية للعناية المركزة بأحد المستشفيات، وفق إذاعة موزاييك التونسية.

أثار مقطع فيديو انتشر سريعا على مواقع التواصل الاجتماعى، صور مشهدا صادما لآثار اعتداء تلميذ بسكين وساطور على أستاذه داخل الفصل، سخطا كبيرا في تونس.

ومن جانبه علق وزير التربية التونسى فتحي السلاوتي، اليوم الثلاثاء، على حادثة الاعتداء التي تعرض لها أستاذ التاريخ والجغرافيا، قائلا إنه لا يمكن تجريم التلميذ لأنه هو بدوره ضحية مرجحا أن يكون قد تناول مخدرات قبل إقدامه على الفعل المؤام والصادم ضد الأستاذ، وأقر السلاوتي بانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي، داعيا إلى ضرورة إصلاح المنظومة التربوية.

وتابع أن المدرسة التونسية لم تعد جذابة للتلاميذ، وفيما يتعلق بالحالة الصحية للأستاذ، أكد فتحي السلاوتي أن حالته مستقرة وهو الآن تحت الرعاية الطبية بالمستشفى العسكري.

وأصدرت وزارة التربية بيانا نددت فيه بهذه الحادثة التي خلفت استياء واسعا داخل الأوساط التربوية، وعبرت من خلاله عن تضامنها المطلق مع الأستاذ المعتدى عليه، مضيفة أنها تعمل بكل الوسائل القانونية لضمان حقوقه المادية والمعنوية، وتعمل على متابعة الحالة الصحية له بشكل دقيق، كما تم توقيف الطفل المعتدي .

في المقابل، دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي، في بيان، كافة المدرّسات والمدرّسين وهياكلهم النقابية إلى الدخول في إضراب احتجاجي حضوري بكافّة المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء، في انتظار اتخاذ ما يجب من قرارات نضالية تصعيدية لاحقا.