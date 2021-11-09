الكويت تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 21 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت دولة الكويت 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 412869.



وقال المتحدث باسم الوزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة جراء الإصابة عند 2462 حالة.

وأضاف إنه تم أيضا تسجيل 21 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 410110 موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 33ر99 في المئة.