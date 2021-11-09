مؤتمر مجلس التمريض يناقش إنشاء نظام رعاية للشيخوخة الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش المشاركون في مؤتمر مجلس التمريض الدولي الذي استضافته أبوظبي على مدار 3 أيام العديد من أوراق العمل ونتائج الأبحاث التي تهم قطاع التمريض ومن أبرزها إنشاء نظام رعاية للشيخوخة الصحية وقوة التكنولوجيا لتحويل التمريض والاستثمار فيه.



واستعرض الخبراء والمختصون المشاركون في المؤتمر - الذي استضافته شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بالتعاون مع جمعية التمريض الإماراتية وبالشراكة مع مجلس التمريض الدولي - توجه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الرعاية عالية المستوى للمسنين في جميع أنحاء العالم، وإعلان الأمم المتحدة أن تكون الفترة من 2021 - 2030 عقداً للشيخوخة الصحية.

وركز المشاركون في المؤتمر والبالغ عددهم نحو 5,000 مشارك من ممرضات وممرضين وخبراء وصانعي سياسات من 120 دولة على تطوير مهنة التمريض لتضطلع بدور محوري في تحقيق شيخوخة صحية عبر إنشاء نظام رعاية صحية متميز يمكن المتقدمين في العمر من القيام بالأعمال الأساسية التي يحتاجونها، ويساعدهم للعيش في بيئات تدعم وتحافظ على القدرة الذاتية.

وأكدت عائشة المهري رئيسة جمعية التمريض الإماراتية والمدير التنفيذي للتمريض في شركة "صحة" أهمية استضافة أبوظبي لفعاليات مؤتمر مجلس التمريض الدولي لعام 2021 والذي يعد حدثاً مهماً رسخ مكانة العاصمة الإماراتية لأن تكون مركزاً حيوياً للقاء مجتمع التمريض العالمي.

وقالت إن المؤتمر سلط الضوء على التنسيق المتميز والتعاون بين الممرضات في جميع أنحاء العالم إلى جانب إبراز خبرات دولة الإمارات وابتكاراتها الرائدة في قطاع التمريض.

بدوره قال هوارد كوتون الرئيس التنفيذي لمجلس التمريض الدولي إن الممرضات هن الركيزة الأساسية لبناء قطاع صحي قوي وفعال ومرن والمساهمة بدور حاسم في دعم ومساندة المرضى طوال رحلة علاجهم.

وأضاف أن المؤتمر ساهم في تعزيز مكانة الممرضات كقادة عالميين في مجال الرعاية الصحية وتمكن من إيصال صوت مجتمع التمريض وتشجيع المزيد من المواطنين على استكشاف مهنة التمريض وبدء مسيرتهم المهنية في هذا المجال المهم.

من جهتها قالت أنيت كينيدي رئيسة مؤتمر مجلس التمريض الدولي : " جسّد المؤتمر هذا العام الوحدة العالمية لمجتمع التمريض بعدما سلّطت جائحة كورونا الضوء على دور الممرضات بشكل لم يسبق له مثيل مسبقاً وأكّدت أهميته في رعاية المريض ورحلة تعافيه. ومن خلال المناقشات الهادفة لأحدث الأبحاث والتوجهات والأولويات في مهنة التمريض تمكنا من فهم ما سيحمله مستقبل قطاع الرعاية الصحية في عالم ما بعد كوفيد-19 لنواصل جهود بناء مستقبل أفضل من خلال الاستثمار في ممرضاتنا ".

وشملت نسخة هذا العام من مؤتمر مجلس التمريض برنامجاً علمياً شاملاً مع خطابات مهمة من أبرز القادة العالميين وصانعي السياسات بما في ذلك بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة وهيلين كلارك رئيسة الوزراء السابقة في نيوزيلندا والرئيس المشارك للفريق المستقل للتأهب لمواجهة الأوبئة وسمو الأميرة منى الحسين راعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية ولورين أندروود ممرضة مسجلة وعضو في الكونغرس الأمريكي وعائشة المهري رئيسة جمعية التمريض الإماراتية والمدير التنفيذي للتمريض في شركة "صحة".

ويعد مؤتمر مجلس التمريض الدولي الذي أقيم تحت شعار "التمريض حول العالم" أحد أكبر الفعاليات الخاصة بمهنة التمريض لهذا العام.