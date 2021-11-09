بمقدار 16 مرة.. غير الملقحين أكثر عرضة للوفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر تقرير أسترالي أن الأشخاص غير الملقحين مرجح أن ينتهوا لدخول وحدات الرعاية الفائقة أو الوفاة بسبب كورونا بزيادة 16 مرة عن الملقحين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تحث فيه السلطات السكان على تلقي التطعيم مع بدء أستراليا التعايش مع فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في وقت متأخر من يوم الإثنين أن 11% فقط من بين 412 ماتوا بسبب تفشي دلتا على مدى أربعة أشهر حتى أوائل أكتوبر / تشرين الأول 2021 قد تم تطعيمهم بشكل كامل. وبلغ متوسط ​​عمر الذين توفوا 82 عاما.

وتلقى حوالي 3% فقط من الذين أودعوا وحدات الرعاية الفائقة جرعتين في حين أن أكثر من 63% من 61800 حالة تم تسجيلها بين 16 يونيو /حزيران و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لم تحصل على اللقاح.

وقالت كيري تشانت مسؤولة الصحة في نيو ساوث ويلز في بيان "الشباب الذين تلقوا جرعتين من اللقاح عانوا من معدلات إصابة أقل ولم يصابوا بأي مرض خطير تقريبا، في حين أن الذين لم يتلقوا اللقاح في هذه الفئة العمرية كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 وفي حاجة لدخول المستشفى".

وتتوافق نتائج التقرير مع البيانات الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتي قالت في سبتمبر/ أيلول الماضي إن الأفراد الذين لم يحصلوا على التطعيم أكثر عرضة للوفاة بكوفيد 19 بمقدار 11 مرة من الذين تم تطعيمهم بشكل كامل.

وظلت أستراليا خالية إلى حد كبير من الفيروس هذا العام حتى بدء تفشي سلالة دلتا، الأسرع انتشارا، في يونيو / حزيران الماضي، ما أدى لإغلاق لمدة أشهر في سيدني وملبورن، وهي أكبر مدنها، وكانبيرا عاصمة البلاد.

وخففت المدن التي تفشى فيها الفيروس من القيود الصارمة بعد تجاوزها حجم التطعيم المستهدف بنسبة 70 و80%. ويبدو أن توزيع اللقاحات في ولاية نيو ساوث ويلز، التي يوجد بها مدينة سيدني، استقر بعد أن وصلت نسبة تغطية الجرعة الأولى لما يقرب من 94% من السكان فوق سن 16.