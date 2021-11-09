شركة أبل تعالج خطأ جسيما في أجهزة ماك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن اكتشافها لخطأ في نظام التشغيل الخاص بأجهزة ماك، تسبب في فشل تشغيل الأجهزة بعد تثبيت النظام.



ووفق موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أبل، فإن نظام macOS Monterey يتسبب في رفض بعض أجهزة Mac للتشغيل.

كما أبلغ عدد من المستخدمون أن أجهزة Mac غير قادرة على التشغيل على الإطلاق، و هذه ليست المرة الأولى التي يرصد بها مشكلات بدء التشغيل بعد تثبيت تحديث macOS.

ونشرت الشركة بيانا قالت به “لقد حددنا وأصلحنا مشكلة في البرنامج الثابت على شريحة أمان Apple T2 والتي منعت عددًا صغيرًا جدًا من المستخدمين من بدء تشغيل جهاز Mac بعد تحديث macOS".

يشار إلى أن هناك مستند دعم على موقع أبل ينص على أن جهاز Mac قد يصبح غير مستجيب في حالة وقوع حدث مؤسف لانقطاع التيار الكهربائي أثناء تحديث macOS أو ترقيته، إذا حدث ذلك لك، فقد يصبح جهاز ماك غير مستجيب ولذلك يجب إعادة إحياء البرامج الثابتة أو استعادتها.

ولقيت العديد من تحديثات أجهزة MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و 16 بوصة قد لقيت استحسانًا واسعا من الخبراء والمستخدمين.

ورغم ذلك لا تزال هناك استفاهمات عن عدد من الخواص التي لم تطرح ضمن الأجهزة، وأثارت تساؤلات من جانب الخبراء عن غيابها مثل شاشة اللمس و خاصية بصمة الوجه.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، تصريحات لمسؤولون تنفيذيون في شركة أبل، بهذا الشأن، وعلى ما يبدوا أبل تعتقد أن خاصية بصمة الاصبع هي الأنسب حاليا لشكل الحاسب المحمول.

وذكر توم بوجر، نائب رئيس شركة أبل لتسويق منتجات Mac و iPad، في تصريحاته للصحيفة، “إن Touch ID أكثر ملائمة على الحاسب المحمول لأن يديك مثبتتان بالفعل على لوحة المفاتيح”.