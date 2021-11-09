شاومي تطلق "Redmi Watch 2 Lite" متعددة الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

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أطلقت شركة "شاومي" ساعتها الذكية "Redmi Watch 2 Lite" الجديدة، والتي تمتاز بشاشة HD قياس 1.55 بوصة.



وأوضحت شاومي الصينية أن الساعة الجديدة يتوفر لها أكثر من 100 شكل للمينا لإتاحة المزيد من خيارات التخصيص، كما يتم توفير أكثر من 100 وضع رياضي.

ونظرا للمقاومة الجيدة للماء حتى 5 ATM، فإن الساعة يمكن ارتداؤها أيضا أثناء ممارسة الرياضات المائية.

وبالإضافة إلى نظام GPS وخدمات الموقع الأخرى، فإن الساعة "Redmi Watch 2 Lite" تأتي مزودة بمستشعرات لقياس معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة ولقياس نسبة الأكسجين في الدم.

ومن المزايا الأخرى، التي تقدمها الساعة مراقبة النوم ومراقبة التوتر وتمارين التنفس والتحكم في تشغيل الموسيقى والطقس والإشعارات من الهواتف الذكية.

ومع الاستخدام العادي، تدوم الساعة المتوفرة بألوان وأشكال مختلفة للسوار حتى 10 أيام بشحنة واحدة.

وعند ممارسة الرياضة باستخدام نظام GPS، فإن المدة لا تقل عن 14 ساعة.