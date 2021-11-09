شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة عمليات بغداد تعلن مقتل إرهابى يرتدى حزاما ناسفا شمالى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن مقتل إرهابى يرتدى حزاما ناسفا فى منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وحسب موقع السومرية نيوز، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بهجت، إن "قوة مشتركة من استخبارات لواء (59)، وفوج الحشد الشعبي، تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف أن "العملية تمت بتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وبعد متابعة دقيقة للارهابي ورصد تحركاته"، موضحا أن "الجهد الهندسي تكفل بتفكيك الحزام الناسف".

يأتي ذلك بعد يومين من محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على "تويتر" طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا"، كما أدانت دول عربية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.