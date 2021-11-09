شكرا لقرائتكم خبر عن فى ظل أزمة تصريحات قرداحى..ما مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لإنقاذ اقتصاد لبنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الأزمة بين الخليج ولبنان والتى نشبت إثر تصريحات وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى عن حرب اليمن تلقى بظلالها على كافة قطاعات لبننان ، ومن بين أهمهما المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتى من شأنها إنقاذ الاقتصاد اللبنانى ، وفى هذا السياق وقال الخبير الاقتصادي اللبنانى لويس حبيقة إنه "لا يمكن اتخاذ أي إجراء بموضوع صندوق النقد قبل حل الأزمة مع الخليج وصندوق النقد لا يمكنه العمل بدون دول مجلس التعاون ويجب ألا نهرب من المشكلة بل يجب حلها". وفق موقع لبنان 24 .

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن المتضررين من الأزمة هم الصناعيون والزراعيون والمشكلة هل سيبقى الطرف الآخر يشتري منا لاحقاً.

وعن الأزمة الخليجية اللبنانية اضاف حبيقة: "هناك خوف أيضاً بموضوع التحويلات من الخليج إلى لبنان وموضوع الطيران بين لبنان والخليج ولذلك يجب العمل على حل المشكلة".