شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والأنروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم الثلاثاء، الاجتماع المشترك الـ31 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والمسئولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتشارك وفود الدول العربية المضيفة: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، فى كلا الاجتماعين، ويمثل الأونروا فى الاجتماع المشترك القائم بأعمال مدير التعليم بالأونروا ومدير تنسيق برنامج التعليم بالأونروا.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية أمس الأحد، أن الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين ومسئولى شؤون التربية والتعليم فى الأونروا يعد من أهم قنوات التعاون بين جامعة الدول العربية والأونروا فى مجال التعليم.