شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: قتلى وجرحى فى صفوف جماعة الحوثى خلال معارك جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الجيش الوطنى اليمنى اليوم الثلاثاء، مقتل العشرات من جماعة الحوثى التابعة لإيران، بنيران القوات الوطنية بجنوب محافظة مأرب .

وقال مصدر عسكري بالمركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة اليمنية - في تصريح أوردته قناة (اليمن) الإخبارية - إن الجيش والمقاومة أفشلا محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في جبهة الجوف؛ أوقعت العشرات منهم بين قتيل وجريح .

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني معارك عنيفة في جبهة حليب وام ريش مع العناصر الحوثية الحقوا بهم خسائر في عناصرها والعتاد، موضحا أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف جماعة الحوثى.



وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، أعلن مقتل 115 عنصرا حوثيًا، وتدمير 19 آلية عسكرية في جبهتي صرواح والجوف، غربى اليمن، خلال 24 ساعة.

وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية أمس الاثنين، أنه "تم تنفيذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في جبهتي صرواح الجوف خلال الساعات الـ24 الماضية".

كما أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن تدمير زورق مفخخ قبالة سواحل مدينة الحديدة، تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك، وأضاف التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، الاثنين، أن "السلوك الحوثى لا يزال يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر"، مشيرا إلى استمرار انتهاك عناصرالحوثى لاتفاق "ستوكهولم"، ووقف إطلاق النار فى الحديدة.