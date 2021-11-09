تونس: اليوم إضراب للمعلمين بكل المؤسسات التربوية

القاهرة - سامية سيد - دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوى فى تونس، إلى الدخول في إضراب احتجاجي حضوري بكافة المؤسسات التربوية كامل، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على اعتداء تعرض له أحد أساتذة التاريخ والجغرافيا العاصمة مما تسبب في إحالته إلى المستشفى.وفق إذاعة شمس التونسية.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن الأستاذ تعرض إلى اعتداء وحشي غير مسبوق بواسطة ساطور وسكين داخل الحرم المدرسي حوله إلى غرفة الإنعاش في حالة صحية حرجة.

وحملت جامعة التعليم الثانوي بتونس وزارة "الإشراف" مسؤولية ما يحدث وتبعات ما سينجر عنه من تداعيات وأدانت تراخيها المتعمد في التصدي إلى هذه الاعتداءات وسلبيتها في التعاطي معها.