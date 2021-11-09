شكرا لقرائتكم خبر عن كونا: رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لتقديم الحكومة الكويتية استقالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع رئيس مجلس الأمة بالكويت مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، لتقديم الحكومة استقالتها.

وقال الغانم فى كلمة له ، خلال رفع الجلسة ، إنه تم إبلاغه من قبل الشيخ صباح خالد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتقديم الحكومة استقالتها لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وهى تحت نظره الآن للبت فيها. وفق وكالة الأنباء الكويتية .

أضاف الغانم: "طالما أن النصاب غير مكتمل والحكومة غير موجودة لذلك ترفع الجلسة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة " .

كان الشيخ نواف الأحمد قد استقبل فى دار يمامة الشخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم إليه استقالة الحكومة، وقال وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر إن رئيس مجلس الوزراء تقدم بالاستقالة تقديرا للجهود المخلصة لترجمة توجيهات أمير البلاد، والتى أسفرت عن إضفاء الأجواء الإيجابية التى تشهدها الساحة السياسية حاليا.