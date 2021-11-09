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انخفاض إصابات كورونا 16.6% خلال أسبوع ببريطانيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض إصابات 16.6% خلال أسبوع ببريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 32322 إصابة جديدة بكورونا  امس، ما يمثل انخفاضا بعدد الإصابات بين 2 و8 نوفمبر بنحو 16.6%، مقارنة مع الأيام السبعة السابقة.

 

كما أعلنت الوزارة في تقريرها اليومي عن تسجيل 57 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات خلال السبعة أيام 8.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.

 

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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