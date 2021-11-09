انخفاض إصابات كورونا 16.6% خلال أسبوع ببريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 32322 إصابة جديدة بكورونا امس، ما يمثل انخفاضا بعدد الإصابات بين 2 و8 نوفمبر بنحو 16.6%، مقارنة مع الأيام السبعة السابقة.



كما أعلنت الوزارة في تقريرها اليومي عن تسجيل 57 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات خلال السبعة أيام 8.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.