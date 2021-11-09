دراسة: السردين يتقلص بسبب التأثير البيئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت دراسة أجراها المعهد الفرنسي للبحوث البحرية «إيفريمير» بأن السردين في البحر الأبيض المتوسط تقلص في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات البيئية. وفي غضون 10 سنوات انخفض متوسط الطول من 15 إلى 11 سنتيمتراً، ومتوسط الوزن من 30 إلى 10 غرامات، وفقاً لما أعلنه المعهد أمس.



وأشارت الدراسة إلى أن السردين الذي يتجاوز عمره العامين لم يعد موجوداً الآن في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويشير الباحثون، كأحد الأسباب، إلى انخفاض بنسبة 15 % في وجود الطحالب الدقيقة، التي تستخدم غذاءً للسردين.