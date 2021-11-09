تطبيق واتسآب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يختبر فريق واتسآب ميزة جديدة على مدار أشهر، والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم بأجهزة ثانوية والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى أن يكون الهاتف الذكي الأساسي متصلا بالإنترنت.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقوم واتسآب حاليا بطرح هذه الميزة الجديدة رسميا، لجميع مستخدمي خدمة الدردشة الفورية على كل من إصدارات أندرويد و iOS، في آخر تحديث للتطبيق على الأنظمة المذكورة.

وفي السابق، كان على المستخدم إبقاء الهاتف الذكي الرئيسي المسجل عليه رقم حساب واتسآب متصلا بالإنترنت، قبل أن يتمكن من إجراء محادثات في التطبيق عبر إصدار الويب على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتصلة.

وعند تمكين هذه الميزة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ على أجهزة أندرويد وآيفون حاليا، على مستخدمي واتسآب الذهاب إلى خيار الأجهزة المرتبطة Linked Devices، من خلال النقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يمين الصفحة الرئيسية لواتسآب، ثم اختيار الخاصية التي لا تزال تحمل صفة "الإصدار التجريبي Multi-Device Beta".

وبمجرد التفعيل، سيتم إلغاء ارتباط حسابك بجميع الأجهزة المتصلة قبل إعادة الارتباط بجهاز جديد، وبمجرد الارتباط سيتمكن المستخدم من استئناف الدردشة على هذه الأجهزة سواء أكان الهاتف الذكي متصلا بالإنترنت أم لا، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الرسائل والمكالمات مشفرة من طرف إلى طرف.

وستسمح خاصية "الأجهزة المرتبطة" الجديدة لمستخدمي واتسآب بإرسال وتلقي الرسائل لمدة تصل إلى 14 يوما بصورة متواصلة، بعد انقطاع اتصال الإنترنت عن الهاتف الذكي الرئيسي، وقد تكون هذه الخاصية مفيدة للأشخاص الذين يفقدون هواتفهم الذكية مؤقتا أو إذا نفدت بطارية الهاتف ويحتاجون في الوقت ذاته إلى التواصل عبر واتسآب.

وللأسف، هناك قيود على مستخدمي واتسآب على iOS لا تسمح لك بحذف الرسائل أو سلاسل المحادثات من جهاز مرتبط، القيد الآخر هو أنه لا يزال يتعذر عليك ربط جهاز لوحي أو هاتف ذكي ثانوي، وللتحقق من الميزة، قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من واتسآب وانقر فوق قائمة النقاط الثلاث، ثم اضغط على "الأجهزة المرتبطة" وقم بتمكين الميزة.