تكنولوجيا متقدمة ومظهر جمالي في سلسلة هواتف رينو6

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشهد عالم الهواتف الذكية اليوم تسارعاً غير مسبوق في سباق التكنولوجيا، حيث تسعى كل شركة لتقديم ما يجعل هواتفها أكثر تميزاً وجاذبية للمستخدمين. وتؤمن أوبو، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، بأهمية الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة من جهة، والتصاميم المبتكرة والجوانب الجمالية من جهة أخرى، وهو ما يظهر جلياً في كل سلسلة هواتف يتم إطلاقها. وتعمل الشركة على إثراء حياة المستخدمين وتلبية جميع احتياجاتهم. وتعكس سلسلة هواتف رينو6 التي أطلقتها الشركة مؤخراً هذا التوجّه من خلال تصميمها المتألق بألوان مختلفة تبهر المستخدمين وتضفي طابع التميّز على حامليها.



وتولي أوبو أهمية كبيرة للتصميم الفني والمظهر الجمالي الفريد لهواتفها، حيث تتعاون بشكل دائم مع مجموعة من أبرز المصممين والاستوديوهات الفنية في العالم، كما أنشأت المركز العالمي للتصميم التابع لها في لندن.

وترى أوبو بأن التصاميم الاستثنائية يجب أن تستوفي ثلاثة معايير أساسية، تشمل ما يلي: أولاً، ينبغي للمظهر الجمالي الجذاب أن يلفت الانتباه بتفرده. ثانياً، ينبغي ألا يؤثر التصميم الجميل سلباً على وظائف الهاتف الذكي، إذ يجب أن تبقى تجارب الاستخدام مريحة طوال دورة حياة المنتج. ثالثاً، وبمجرد استيفاء هذين المعيارين؛ ينبغي للهاتف الذكي أن يوفر قيمة إضافية تُلهم حامله في كل استخدام، وتمنحه شعوراً بالفخر بما يعكس قيم علامة تجارية رائدة مثل أوبو.

وتمزج أوبو أرقى التقنيات المبتكرة مع التصميم العصري المذهل، لمنح المستخدمين تجارب استخدام متجددة في كل سلسلة جديدة من هواتفها. ولا تشكّل سلسلة هواتف رينو6 استثناءً لذلك؛ فمن خلال تزويدها بأحدث تقنيات التصميم واللمسات الفنية، نجحت أوبو بالارتقاء بمظهرها البصري وسهولة استخدامها إلى مستويات جديدة تماماً.

وتمتاز هواتف "رينو6 برو" 5G و"رينو6 " 5G باللون الأزرق القطبي بتأثيرات رينو جلو Reno Glow المتألقة والمذهلة، والتي تشبه مظهر الثلوج ناصعة البياض تحت أشعة شمس الظهيرة. وتحاكي ندف الثلج على الواجهة الخلفية لهذه الهواتف النشوء الطبيعي للثلوج في الطبيعة وعملية تبلورها. ويتم استخدام تقنية خاصة لنقش الزجاج لتوسيع مساحة هذه البلورات من خلال أذرعها التي تتفرع عنها إلى خارج، إذ تمنح الهاتف مظهره المذهل وملمسه الناعم والمتقن. ويفضي استخدام عملية النقش الفريدة هذه إلى جعل الواجهة الخلفية للهاتف خالية من آثار بصمات الأصابع وزيادة مقاومتها للخدوش، فضلاً عن منح الهاتف مظهره الأنيق وملمسه الناعم.

وتقدم الواجهة الخلفية لسلسلة هواتف رينو6 الجديدة لوناً جديداً تماماً تحت الطبقة المصممة بتقنية رينو جلو Reno Glow، وهو اللون الشفقي المتموج، الذي يتم تصميمه باستخدام تقنية الطيف الألماسي من أوبو، ويوفر تغييراً في ألوان الهاتف عند النظر إليه من زوايا مختلفة وفي ظروف الإضاءة المتباينة، ويتم تعزيز تألق هذه الهواتف باستخدام تقنية رينو جلو Reno Glow. وتمتاز الهواتف الجديدة بمظهرها الشفاف المُحسّن من خلال إضافة طبقتين جديدتين باستخدام تقنية الطيف الألماسي.

وتقدم سلسلة هواتف رينو6 توازناً مثالياً بين خفة الوزن ونحافة السُمك إلى جانب مظهرها المذهل، ما يوفر للمستخدمين هواتف ذكية نحيفة وخفيفة الوزن مع مزايا مقاومة آثار بصمات الأصابع والبقع. واستناداً إلى أبحاث تقنية واستبيانات لآراء العملاء، حددت أوبو نطاقات السماكة المثالية للهواتف الذكية بما يتراوح بين 7.0-8.0 مم لتقديم تجارب استخدام أفضل مع الحفاظ على المتانة والراحة أثناء الاستخدام.

وتمتاز هواتف رينو6 5G من أوبو بتصميم كلاسيكي نحيف للغاية مع إطارها ذي الحواف المسطحة كأحد الخصائص الفريدة لهذه السلسلة، والذي يتيح سهولة أكبر في الاستخدام أثناء حمله في راحة اليد.

وتنفرد هواتف رينو من أوبو بتصميمها المميز الذي أنعكس على منحها "لغة" تصميم خاصة بها، والتي تتيح للعملاء إمكانية التعرّف عليها بكل سهولة. ويرتبط المظهر الجمالي لهواتف أوبو عادة بمصطلحات تشمل النحافة والتألق وخفة الوزن. وتعتزم العلامة مواصلة استخدام لغة تصميم رينو في جميع أجيال هذه السلسلة مع ترقيتها، ودمج المزيد من التقنيات المبتكرة لتوفير تجارب استخدام أفضل عند إطلاق كل جيل جديد.