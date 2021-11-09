شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وصحو بالإمارات صافيا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021، فى السطور التالية:-

السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن المملكة ستشهد هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وسماء صحو الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي كذلك على الاجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر. كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية. يمتد تأثير هذا الانخفاض برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس الثلاثاء، سيكون نهارًا دافئ و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفي الليل مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفي البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 30°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 25°م