قريبا.. ألعاب نتفليكس على متجر "أبل" الإلكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تخطط منصة نتفليكس الإلكترونية لإصدار ألعابها الإلكترونية على نظام iOS بشكل فردي من خلال متجر أبل الإلكتروني App Store.



وذلك وفق ما أفاد الخبير التقني "مارك جورمان"، في تقريره بوكالة بلومبرج "باور أون"، وذلك بعد أن اكتشف عدد من المطورين رمز في تطبيق Netflix يشير إلى حل للالتفاف على قواعد آبل بتخصيص الألعاب بشكل مستقل عبر علامة تبويب خاصة بكل لعبة.

والطريقة التي تسعى نتفليكس لطرح ألعابها بها على نظام iOS بشكل فردي ستتطلب أن يتم تنزيل كل منها بشكل منفصل.

وهذه الخدمة متاحة بالفعل على نظام Android وتستخدم نظام مشابه حيث توجد علامة تبويب مخصصة للألعاب داخل تطبيق Netflix. بمجرد النقر فوق إحدى الألعاب، يتم فتح متجر جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي"، ويطلب من المستخدم تنزيل التطبيق، ثم يطلب تسجيل الدخول إلى حساب Netflix الخاص بالمستخدم.

وكانت أعلنت رسميا شركتا سوني وأبل أن تطبيق تشغيل الموسيقى Apple Music متاح الآن على أجهزة ألعاب الفيديو الشهيرة PlayStation 5.

لينضم بذلك إلى تطبيق تشغيل الموسيقى "سبوتيفاي" الذي كان ينفرد بميزة الاستماع لموسيقى اثناء استخدام أجهزة بلاي ستيشن في السابق.

و تم دمج Apple Music بالكامل في PS5 مع دعم الاستماع إلى الموسيقى في الخلفية أثناء اللعب، ومقاطع الفيديو الموسيقية بدقة 4K، والوصول إلى كتالوج Apple Music الكامل.

ولبدء استخدام تطبيق Apple Music على PlayStation، يمكن لمستخدمي جهاز الألعاب PlayStation 5 تنزيل Apple Music من مساحة الوسائط على وحدة التحكم، ثم تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

مع العلم بأن استخدام التطبيق سيكون حصريا على منصة بلاي ستيشن 5، ولن يتوافر في الإصدارات الأقدم منه.