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تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.28 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و307272.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                 757414                     46555698

 

الهند                                 461057                    34366987

 

البرازيل                            609447                     21880439

 

المملكة المتحدة               141862                    9333891

 

روسيا                              502565                    8834495

 

تركيا                            72279                         8258254

 

فرنسا                          117910                       7217484

 

إيران                           127439                      5996155

 

الأرجنتين                       116104                  5296781

 

إسبانيا                        87558                      5032056.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها            عدد الوفيات          عدد الإصابات

 

23 - العراق                   23372               2064011

 

39 - المغرب                14721                947541

 

43 - الأردن                11145                878366

 

48 - الإمارات                2140               740432

 

49 - تونس               25281                713298

 

50 - لبنان                 8551                  646869

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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