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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.28 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و307272.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 757414 46555698
الهند 461057 34366987
البرازيل 609447 21880439
المملكة المتحدة 141862 9333891
روسيا 502565 8834495
تركيا 72279 8258254
فرنسا 117910 7217484
إيران 127439 5996155
الأرجنتين 116104 5296781
إسبانيا 87558 5032056.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23372 2064011
39 - المغرب 14721 947541
43 - الأردن 11145 878366
48 - الإمارات 2140 740432
49 - تونس 25281 713298
50 - لبنان 8551 646869