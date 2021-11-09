شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان البحرينى تؤكد عمق العلاقات مع روسيا فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل، عمق العلاقات التاريخية الثنائية مع روسيا في جميع المجالات ولاسيما على الصعيد البرلماني وقضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بلادها تولي أهمية خاصة لقضايا تعزيز حقوق الإنسان والمحافظة على توسيع مجالات الحقوق والحريات العامة في دولة القانون والمؤسسات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال استقبالها اليوم وفد من المفوضية العليا لحقوق الإنسان بروسيا برئاسة تاتيانا موسكالكوفا، حيث بحثا العلاقات الثنائية في كافة المجالات خصوصا على الصعيد الحقوقي والبرلماني، والتعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية والبرلمانية على الصعيدين الرسمي والشعبي.

من جانبه، أشاد الوفد الروسي بتجربة البحرين الديمقراطية والبرلمانية وبدور مجلس النواب في رفد المنظومة الحقوقية في البحرين بالقوانين والتشريعات المعززة لثقافة حقوق الإنسان والموسعة لأجواء وآفاق الحقوق والحريات العامة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان والشؤون البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية.