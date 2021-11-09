عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الغرامات تطارد عمالقة التكنولوجيا في روسيا

الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365

فرضت السلطات الروسية غرامة جديدة على شركة "جوجل" عملاق التكنولوجيا وشركة "تليجرام" لخدمات الرسائل لعدم قيامهما بحذف محتوى محظور.



وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، الإثنين، نقلا عن محكمة في موسكو، أنه يجب على "جوجل" و"تليجرام" دفع مليوني روبل (28011 دولارا) و4 ملايين روبل، على الترتيب.

وفرضت المحاكم الروسية غرامات متكررة على شركات التكنولوجيا الأجنبية، ومن بينها شركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"تيك توك" في الأشهر الماضية.

وتتهم السلطات المنصات، من بين أشياء أخرى، بعدم حذف الدعوات إلى المظاهرات غير المصرح بها أو المواد الإباحية الخاصة بالأطفال.

وعلى الجانب الآخر، انتقد نشطاء الإنترنت بشكل متكرر الغرامات الروسية واعتبروها قمعا لحرية الإنترنت في روسيا.

وفي سبتمبر الماضي، قام كل من "تيك توك" و"جوجل" بسداد غرامات تصل إلى ما يقارب 84 ألف دولار في روسيا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "تيك توك" و"جوجل"، سدّدتا مدفوعات بقيمة 6.1 مليون روبل (نحو 83.5 ألف دولار) في روسيا كغرامات فرضتها المحكمة في موسكو.

ونقلت الوكالة "هذا العام، دفعت "تيك توك" غرامة قدرها 2.6 مليون روبل (35.6 ألف دولار)، و"جوجل" سددت غرامة قدرها 3.5 مليون روبل (نحو 48 ألف دولار)".

منذ بداية العام، فرضت موسكو غرامات على "فيسبوك" أكثر من 80 مليون روبل (نحو 1.096 مليون دولار)، لرفضها حذف المعلومات حول المظاهرات غير المرخص لها ورفض توطين بيانات المستخدمين الروس.

وفرضت روسيا غرامات على "تويتر"، بنحو 60 مليون (نحو 822 ألف دولار) وعلى "تليجرام" 40 مليون روبل (نحو 548 ألف دولار).

وكانت "روسكومنادزور"(هيئة الرقابة على الاتصالات) قد حررت، خلال الفترة من 11 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار 2021، محاضر بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة.

وأعلنت الهيئة عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فكونتاكتي" و"أودنوكلاسنيكي" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".