شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن القبض على إرهابيين اثنين بالعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابيين اثنين شمال وغرب العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "عناصر الشرطة تمكنت وفق معلومات استخبارية دقيقة من رصد أحد العناصر الإرهابية واعتقاله بعد كمين محكم في منطقة المعامل شرقي بغداد"، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة تمكنت أيضا من اعتقال أحد الإرهابيين في منطقة الكرخ بعد نصب كمين محكم له.

ولفتت إلى أن "الإرهابيين الاثنين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب، موضحة أنه تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما