وزارة الداخلية التونسية تعلق على نبأ وفاة محتج بسبب إطلاق الشرطة للغاز

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / HANDOUT
وأوضحت الوزارة إن الشاب الذي توفي لا علاقة له بالاحتجاجات وتوفي في بيته الذي يبعد ستة كيلومترات عن الاحتجاج بسبب طارئ صحي.
وقالت إذاعة "موزاييك" إن شاب عمره 35 سنة توفي منذ قليل بمدينة عقارب من ولاية صفاقس، حسبما أكدت مصادر طبية للإذاعة.
وقالت المصادر للإذاعة أن الشاب وصل إلى قسم الاستعجالي بمستشفى عقارب، بعد أن توفي، حيث فشلت محاولة إسعافه بالأوكسجين وتدليك القلب.
من جانبهم، أفاد نشطاء بالمجتمع المدني بأن الشاب المتوفى كان يعاني من مرض مزمن في القلب وأنه استنشق كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع.
يذكر أن معتمدية عقارب تشهد حاليا استياء شعبيا كبيرا بعد قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.