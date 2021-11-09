شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى: محاولة اغتيال الكاظمى محل استنكار دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن العراق الشقيق واستقراره محل استنكار دولي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير آل خليفة بالكاظمي، حيث دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء.

من جانبه، أعرب الكاظمي عن شكره لولي العهد البحريني، داعيا الله أن يحفظ البحرين وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار