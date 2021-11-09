عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3 ميزات جديدة مخفية على واتساب.. متاحة الآن

الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365

3 ميزات جديدة مخفية لم ينتبه إليها مستخدمو تطبيق "واتساب"، وهي متاحة الآن على هواتف "أندرويد" و"آيفون".. ما هي؟



وقام "واتساب" بإصدار دليل لثلاث ميزات جديدة متاحة الآن، وتشمل مشاهدة معاينات للروابط داخل الدردشات والقدرة على تحرير الصور عبر كل من الهاتف و"واتساب" على الويب.

وبحسب تقرير لموقع إكسبريس، إذا كنت مستخدما لتطبيق "واتساب"، فإليك أفضل الميزات التي ربما لم تكن أدركت وجودها؟

- محرر وسائط الويب:

عندما تتعاون، فإنك تتنقل بنشاط بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك. ولكن إذا أردت تعديل صورة أرسلت سابقا، فلا يمكنك فعل ذلك على "واتساب ويب"، وسيتعين عليك الرجوع إلى هاتفك.

ويقول "واتساب" إنه غيّر هذا الآن وأضاف محرر الوسائط إلى تجربة الويب.

لذلك، يمكنك الآن تحرير الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كما تفعل في التطبيق.

- معاينة الروابط:

يمكن أن تكون الروابط بداية للمحادثات؛ يحب الأشخاص التحدث إلى أصدقائهم حول ما يقرؤونه ويشاهدونه ويستمعون إليه عبر الإنترنت.

وفي محاولة لتعزيز هذه التجربة، قام "واتساب" الآن بتحسين كيفية رؤية الأشخاص لمعاينات الروابط حتى تتمكن الآن من رؤية المعاينة الكاملة عند إرسالها ويكون لدى الأشخاص الذين يتلقون الرابط المزيد من السياق حول ما أرسلته وما هم على وشك القيام به.

- اقتراحات الملصق:

من منا لا يحب إضافة ملصق إلى الدردشات الأخرى؟. ومع ذلك، لاستخدام ملصق أثناء محادثة "واتساب"، يتعين عليك عادة المرور عبر علامات تبويب متعددة للعثور على الملصق المناسب الذي تريد استخدامه. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تعطيل تدفق المحادثات وأحيانا لا يمكنك العثور على الملصق الذي كنت تبحث عنه على الفور. ويعمل "واتساب" الآن على جعل العثور على الملصق المناسب أسرع وأسهل.

والآن، مع الملصقات السياقية، ستُطالب باقتراحات الملصقات أثناء الكتابة، ما يتيح لك العثور على الملصق المناسب في الوقت المناسب للتعبير عن نفسك بدقة.

وتتعهد "واتساب" بأنها قامت ببناء هذه الميزة مع مراعاة الخصوصية، لذلك لا يمكن للشركة رؤية عمليات البحث التي تجريها، وتكون رسائلك الشخصية محمية دائما بالتشفير من طرف إلى طرف.