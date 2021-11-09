إعلام: المغرب سلمت الجزائر 12 متهما أحدهم أوروبي

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع هسبريس المغربي فقد شهد معبر "زوج بغال" الحدودي بين الجزائر والمغرب، مساء اليوم الإثنين، تسليم السلطات المغربية 12 شخصا إلى الجزائر.

© Sputnik . Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale (MDN)

وأوضح أن المتهمين منهم 11 مواطنا جزائريا وآخر من جنسية أوربية، لافتا إلى أنهم كانوا مطلوبين على ذمة "قضايا إجرامية مختلفة".

وقال الموقع المغربي إن المعبر الذي ظل مغلقا لسنوات شهد حركة غير اعتيادية عن طريق دوريات امنية مكثفة من الجانب المغربي والجزائري.

ووفقا لمصادر فإن التسليم جاء عقب قرار لمحكمة النقض بالموافقة على طلب تسليمهم إلى السلطات القضائية الجزائرية.

واعتبر مراقبون أن استجابة المغرب للطلب الجزائري "إشارة إيجابية" تؤكد أنها “منخرطة بشكل جدي في الاتفاقات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

يشار إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية تشهد حالة توتر، حيث استدعت الجزائر سفيرها في المغرب للتشاور، بسبب تصريحات للسفير المغربي في نيويورك، وبعدها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.

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