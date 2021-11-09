بطلة "العيال كبرت" في المستشفى.. وابنتها: حسبي الله ونعم الوكيل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما نشرته ابنتها رشا سامي العدل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طالبت بالدعاء لوالدتها "لعل الله يتقبل دعوة بظاهر الغيب ويتدخل لإنقاذها من براثن المرض".

لكن رشا نشرت بعد ذلك استدراكا ترفض فيه بعض العناوين التي تحدثت عن مرض والدتها، مركدة أنها لم تتحدث عن طبيعة مرضها.

وشاركت ابنة الفنان الراحل سامي العدل صورة لأحد العناوين الصحفية وعلقت عليها قائلة: " كان عندي حق، أنا ولا قلت أمي عيانة ليه ولا حد فينا يستاهل الوجع حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان و انسانة وراء الخبر ده و شبيهه في جوجل او علي يوتيوب ربنا يحرق قلبكم زي ما بتحرقوا قلوب الناس.. من ٤ ايام كمان !!! موتوا أمي و هي بفضل الله عايشة و بتتنفس، ولو سمعتوا الريبورتاج تعرفوا قد ايه مهين".

يشار إلى أن الفنانة نادية شكري اشتهرت بدورها في مسرحية العيال كبرت مع حسن مصطفى وكريمة مختار وسعيد صالح واحمد زكي ويونس شلبي.