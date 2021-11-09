شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد أهمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلاده وكوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الإثنين، أهمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلاده وكوبا، داعيًا إلى تطويرها والعمل على إيجاد صيغ ومجالات جديدة للتعاون تأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية والدولية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.



كما ثمن الجرندي التجربة الكوبية في مجال إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددًا على حرص تونس على توطيد التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والطب والصيدلة وكذلك في مجال الرياضة والتكوين الدبلوماسي.



جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الجرندي سفير كوبا لدى تونس إسحاق روبرتو توريس بمناسبة انتهاء مهام عمله بالبلاد، حيث أشاد الجرندي بالجهود التي بذلها السفير الكوبي خلال فترة عمله بتونس.



من جانبه، أعرب السفير الكوبي عن شكره وامتنانه للسلطات التونسية لما حظي به من دعم ومساندة طيلة فترة عمله بتونس، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية عبر تبادل الزيارات وتنظيم البعثات الاقتصادية متعددة الاختصاصات وإيجاد السبل والآليات الكفيلة لتطوير التعاون ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.