شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات العراق تفرض عقوبة على قائد مدرعة استعرض بها فى شوارع بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، أمراً بمعاقبة سائق مدرعة خالف التوجيهات خلال واجب الانتشار الأمني، وقام بالاستعراض بها في شوارع العاصمة العراقية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد قيام سائق مدرعة بـ «التفحيط» بها في أحد شوارع بغداد.

وأوضحت قيادة العمليات في بيان أن «قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، وجه بتشكيل مجلس تحقيق بحق سائق المدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط العسكري خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع وتقاطعات بغداد، والذي تم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي».

وأشار البيان إلى أن «منتسبي الجيش يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري والالتزام التام بالقيافة والمظهر الجيد خلال تنفيذهم للواجبات، والذي يدل على عراقة هذا الجيش»، لافتاً إلى أن «وجود منتسب مخالف لا يمثل بقية أفراد القطعة العسكرية الملتزمة، ووفق سياقات العسكرية المخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات العسكرية».