الرئيس التونسي: يجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ولا مجال للمس بصحة المواطنين

القاهرة - سامية سيد - الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين أن تونس دولة واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ، مشددا على أنه لا مجال للمس بصحة المواطنين في كل مكان.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج للنظر في الوضع البيئي في تونس وخاصة في مدينة "صفاقس".



كما أكد الرئيس التونسي على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وعلى أن محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات أصبح معروفا لدى عامة الشعب، كما أمر رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة في مدينة "صفاقس".