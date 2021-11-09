شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى ومسئول فرنسى يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج أوليفييه كاديك، اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.