شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اللبنانية: بدأنا التحضير للانتخابات النيابية وأدعو لمراقبة الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي أن الحكومة بدأت بالفعل الإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل، موضحا أن تسجيل الناخبين غير المقيمين انطلق منذ أكثر من شهر وفق ما يقتضيه القانون وسط إقبال لافت.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي في كلمة له: "بدأنا فعلا بالإجراءات التحضيرية للإنتخابات، فتسجيل الناخبين غير المقيمين انطلق منذ أكثر من شهر وفق ما يقتضيه القانون وسط إقبال كبير ولافت، كذلك يأتي تعيين هيئة إشراف جديدة على الإنتخابات عبر تلقي ترشيحات الجهات المعنية تباعا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".

وأضاف: "للأسف، ولأسباب عدة كاد المواطن اللبناني يفقد ثقته بدولته، وتأتي الإنتخابات النيابية لإعادة نسج هذه الثقة والبناء عليها. هدفنا هو إجراء الإنتخابات في موعدها وفق قواعد الشفافية والنزاهة. وإنطلاقا من ذلك، أتوجه من خلالكم بالدعوة إلى كل المنظمات الدولية والمحلية لمساعدتنا في مراقبة ومواكبة إجراءات العملية الإنتخابية، فراقبوا ودققوا، هذا هو المبتغى".