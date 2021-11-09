شكرا لقرائتكم خبر عن ثروة كبيرة والسبب صقر.. ليبى يتسلم حوالى 8 ملايين جنيه مصرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم تاجر الصقور الليبى محمد السعداوى فى مراسم رسمية جرت بمدينة طبرق، اليوم الاثنين، مبلغ 2 مليون و250 ألف دينار ليبى (حوالى 8 ملايين جنيه مصري) للصياد الليبى سعد بسيس طه، وذلك بعد بيع صقر نادر باعه الأخير فى مزاد علنى بمدينة طبرق شرق البلاد، وحصل ”الخليج 365” على صور تبرز مراسم تسليم الصياد الليبى المبلغ بشكل كامل وتسليمه للصقر النادر.



مراسم تسليم 8 ملايين جنيه لصائد الصقر النادر في ليبيا

واشترى تاجر ليبى يدعى محمد السعداوى، الأسبوع الماضى، نوع نادر من الصقور (بحرية) فى مزاد علنى بمدينة طبرق، وذلك نظير مبلغ 2 مليون و250 ألف دينار ليبى (7.76 ملايين جنيه مصرى) وهو أغلى صقر يتم بيعه بهذا المبلغ فى ليبيا خلال السنوات الماضية.



التاجر محمد السعداوي يسلم مبلغ 8 ملايين جنيه لصياد الصقر النادر

وأكد الإعلامى الليبى حسن البكوش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عدد كبير من أبناء الشعب الليبى فى المنطقة الشرقية يحرصون على اصطياد أنواع من الصقور النادرة خاصة فى جنوبى بنغازى وطبرق خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، لافتا إلى وجود عدد كبير من التجار يتنافسون على شراء هذه الصقور فى مزاد علنى يتم تنظيمه بحضور عدد من التجار، موضحا أن مواصفات الصقر مميزة حيث يبلغ عرضه 16 فى طوله الذى يبلغ تقريبا 16.

وتحرص عدد من الدول على منح الصقر جواز سفر وتوضع شريحة إلكترونية داخل صدره بها كل المعلومات، وتعد الصقور طيور مهاجرة وهى ثروة للصياد الذى يجتهد لاصطياد أنواع نادرة.

وتعتبر ليبيا من البلدان المشهورة كموطن للطيور الجارحة والحرة حيث تحتوى ليبيا على أكثر أنواع الطيور الجارحة مثل الصقور من فصيلة الشاهين، وبعض الطيور المهاجرة النادرة التى تتكاثر فى شرق والجنوب الليبى مثل طائر الحجل وبعض أنواع النسور البرية.

تعد الطيور الليبية هى من الأغلى فى العالم ويصل سعرها إلى 500 ألف دينار ليبى (360 ألف دولار)"، حيث تم بيع صقر عام 2017 منن نوع فرخ الشاهين إلى أحد الصقارين من منطقة الخليج بقيمة 550 ألف دينار ليبى (395 ألف دولار) وطير حر آخر إلى أحد الصقارين بدول الخليج بقيمة 480 ألف دينار ليبى (345 ألف دولار) وغيرهم الكثير وأقل طير تم بيعه العام الماضى بقيمة 120 ألف دينار ليبى (86 ألف دولار)".