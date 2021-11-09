شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا بين مسؤولى التعليم والتربية بالأونروا بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية الاجتماع المشترك الـ31 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والمسئولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، وكذا اجتماع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين فى دورته الـ85 خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى الخميس 11 نوفمبر الحالي.



وتشارك وفود الدول العربية المضيفة: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، فى كلا الاجتماعين، ويمثل الأونروا فى الاجتماع المشترك القائم بأعمال مدير التعليم بالأونروا ومدير تنسيق برنامج التعليم بالأونروا.



وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن الاجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين ومسئولى شؤون التربية والتعليم فى الأونروا يعد من أهم قنوات التعاون بين جامعة الدول العربية والأونروا فى مجال التعليم.



كما تأتى أهمية هذين الاجتماعين لما يتضمناه من عرض لتقارير برامج الأونروا الخاصة بالعملية التربوية التعليمية فى مناطق عملياتها وإنجازاتها والتحديات التى تواجهها فى المجال التعليمى فى ظل الأزمة المالية الخطيرة التى تواجهها الأونروا بصورة متكررة فى السنوات الأخيرة والتى بدأت التأثير على أنشطتها، والتحديات الإضافية فى ظل استمرار تفشى فيروس كورونا، وكذلك كيفية التصدى للهجمة الإسرائيلية الشرسة على المناهج فى مدارس الأونروا والتى تستهدف الإضرار بمساهمات الدول المانحة للأونروا، الأمر الذى يهدد قدرتها على الاستمرار فى الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.