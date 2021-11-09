شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والأمم المتحدة يبحثان التطورات السياسية والعملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي اليوم مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا وبناء السلام مارثا أما أكيا بوبي التي تزور الصومال حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والعملية الانتخابية في الصومال وتحقيق حصة 30 % للمرأة في المجالس النيابية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال القاء مناقشة مشاريع الأمم المتحدة الإنمائية في الصومال وتعزيز تعاون الأمم المتحدة في المجالات المختلفة.