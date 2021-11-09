شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط محاولة تسلل عناصر من داعش فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الحشد الشعبي التابعة للقوات المسلحة العراقية، عن إحباط محاولة تسلل عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل بمحافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.



وأوضحت قوات الحشد ـ في بيان أوردته القناة العراقية الإخبارية اليوم الاثنين ـ أن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل داعشية جنوب محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد".



وأضاف أن مجموعة من عناصر فلول "داعش" الإرهابي حاولت التسلل إلى قضاء الحضر جنوب غربي محافظة نينوى قبل أن تقوم قوات الأمنية بالتصدي لها، دون أن يشير البيان إلى عدد العناصر الإرهابية التي تم التصدي لها والقبض عليها.



ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.